O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou a entrevista que concederia nesta terça-feira (23) da prisão ao portal Metrópoles.

Leia mais: Moraes autoriza Bolsonaro a dar entrevista; veja a quem e quando

Em um bilhete escrito a mão, Bolsonaro alegou problemas de saúde, publicou o Metrópoles. A entrevista havia sido autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.