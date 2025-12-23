23 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
'QUESTÃO DE SAÚDE'

Bolsonaro cancela entrevista a site por bilhete; VEJA

Por Eduarda Esteves | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Metrópoles
'Informo que não concederei entrevista nesta data, por questões de saúde', escreveu o ex-presidente.
'Informo que não concederei entrevista nesta data, por questões de saúde', escreveu o ex-presidente.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou a entrevista que concederia nesta terça-feira (23) da prisão ao portal Metrópoles.

Leia mais: Moraes autoriza Bolsonaro a dar entrevista; veja a quem e quando

Em um bilhete escrito a mão, Bolsonaro alegou problemas de saúde, publicou o Metrópoles. A entrevista havia sido autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

"Informo que não concederei entrevista nesta data, por questões de saúde", escreveu o ex-presidente. Bolsonaro está preso desde o dia 22 de novembro.

Entrevista seria transmitida ao vivo. Conversa teria duração máxima de uma hora e deveria respeitar as regras da Superintendência da PF no Distrito Federal.

Comentários

Comentários