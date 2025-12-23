Ao longo de 2025, a Farma Conde ampliou sua atuação em ações sociais e de apoio à saúde pública em diferentes regiões do estado de São Paulo. Iniciativas realizadas ao longo do ano impactaram milhares de pessoas, com investimentos milionários em campanhas de prevenção, doações e apoio a projetos sociais.

As ações foram organizadas por meio do programa interno Atitude Consciente, que reúne práticas sociais, sustentáveis e solidárias e mobiliza colaboradores, parceiros e clientes da rede em iniciativas voltadas às populações mais vulneráveis.

Um dos destaques do ano foi o apoio às ações de combate à dengue. No período mais crítico da doença, a empresa doou mais de 55 mil unidades de repelentes à Prefeitura de São José dos Campos. A ação representou um investimento superior a R$ 3 milhões. Os produtos, da marca própria ON, foram distribuídos pela Secretaria Municipal de Saúde em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Casas do Idoso.