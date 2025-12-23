O decreto de indulto natalino do governo Lula (PT) voltará a excluir neste ano os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 --assim como os da trama golpista--, em linha semelhante à adotada pelo petista desde o primeiro ano de governo.

O texto elaborado pela equipe do presidente deve prever o perdão de penas para gestantes de alto risco e também para mães e avós condenadas por crimes sem violência e que sejam essenciais aos cuidados de crianças e adolescentes de até 16 anos com deficiência.

O decreto, que deve ser assinado nos próximos dias, não permite o benefício para quem faz delação premiada e para integrantes de facções criminosas em posição de liderança. Também não terão direito ao indulto condenados por crimes de violência contra a mulher e por crimes praticados contra crianças e adolescentes.