Um ônibus de turismo perdeu os freios e se envolveu em um grave acidente na noite de domingo (21), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Desgovernado, o coletivo atingiu carros que trafegavam pela via e só parou após colidir contra um supermercado, deixando ao menos 14 pessoas feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o motorista identificou uma falha no sistema de frenagem enquanto descia a rua, mas não conseguiu conter o veículo. No trajeto, o ônibus bateu em dois automóveis, sendo um GM Onix prata o mais atingido.

Além dos feridos, o impacto danificou a estratutura do supermercado atingido, localizado em uma região de intenso movimento comercial e residencial. As vítimas receberam atendimento no local e foram encaminhadas a hospitais da cidade. As circunstâncias do acidente serão apuradas.