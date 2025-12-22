Ieda Maria Vargas, a primeira brasileira a conquistar o título de Miss Universo, morreu aos 80 anos nesta segunda-feira (22), em Gramado, na Serra Gaúcha. Ela estava internada na UTI do Hospital Arcanjo São Miguel, e a morte foi confirmada pela filha, Fernanda Vargas. Até o momento, não foram divulgadas a causa do falecimento nem informações sobre velório e sepultamento.
Nascida em Porto Alegre em 31 de dezembro de 1944, Ieda entrou para a história da beleza brasileira ao vencer o Miss Brasil e, em 1963, tornar-se Miss Universo, aos 18 anos, durante concurso realizado em Miami Beach, nos Estados Unidos. O título fez dela um ícone nacional e internacional.
A trajetória nos concursos começou em 1962, quando foi eleita Rainha das Piscinas do Rio Grande do Sul. A partir daí, venceu as etapas de Miss Porto Alegre, Miss Rio Grande do Sul, Miss Brasil e, no ano seguinte, alcançou a coroa mundial. Seu reinado terminou em agosto de 1964, quando passou o título à grega Corinna Tsopei.
Após o período como Miss Universo, Ieda viveu por algum tempo em Miami e, em 1968, casou-se com José Carlos Athanázio, com quem teve dois filhos. Mais tarde, retornou ao Rio Grande do Sul e optou por uma vida discreta, longe da carreira artística, participando apenas de eventos pontuais como convidada especial.
Aos 55 anos, ela sofreu um AVC que afetou a memória e a fala, mas conseguiu se recuperar. Viúva desde 2009, passou a viver em Gramado. Ao longo da vida, foi reconhecida como uma das personalidades mais marcantes do século XX no estado, integrando a lista dos “20 Gaúchos que Marcaram o Século XX”, em votação promovida pela RBS.
Em nota, a família afirmou que divulgará posteriormente informações sobre as despedidas e homenagens. Autoridades e personalidades também lamentaram a morte, destacando a importância histórica e o legado deixado por Ieda Maria Vargas.
Com informações do g1