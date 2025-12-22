22 de dezembro de 2025
COM TORNOZELEIRA

Moraes autoriza prisão domiciliar de Augusto Heleno

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Valter Campanato/Agência Brasil
A decisão do STF impõe o uso de tornozeleira eletrônica e estabelece uma série de restrições ao ex-ministro.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu no final desta tarde de segunda-feira (22) prisão domiciliar ao general Augusto Heleno, condenado no processo que apura a trama golpista. A decisão impõe o uso de tornozeleira eletrônica e estabelece uma série de restrições ao ex-ministro.

Leia mais: PGR defende prisão domiciliar para general Heleno

Entre as determinações, Heleno deverá entregar todos os passaportes e terá suspensos os registros e autorizações de porte de arma de fogo e de CAC. O general também fica proibido de utilizar telefones, celulares ou redes sociais, além de não poder manter qualquer tipo de comunicação por esses meios.

As visitas à residência ficam limitadas a advogados, médicos e pessoas previamente autorizadas pelo STF. Deslocamentos só serão permitidos mediante autorização judicial para tratamentos de saúde, exceto em situações de urgência ou emergência, que deverão ser justificadas à Justiça em até 48 horas.

Na decisão, Moraes ressaltou que o descumprimento de qualquer uma das medidas impostas resultará no retorno imediato do condenado ao cumprimento da pena em regime fechado.

*Com informações do G1

