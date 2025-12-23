Feriados mudam serviços e bancos em São Paulo
Os feriados de Natal (25) e Ano-Novo (1º), além dos pontos facultativos das vésperas (24 e 31/12), alteram o funcionamento de serviços públicos, transporte e bancos no estado de São Paulo, especialmente na capital. Enquanto áreas essenciais são mantidas operando, repartições e atendimento presencial terão mudanças nos horários.
Na saúde, hospitais, prontos-socorros e AMAs 24 horas mantêm atendimento normal durante todo o período. Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as AMAs Especialidades fecham nos feriados e retomam as atividades no primeiro dia útil seguinte.
O transporte público funciona com esquema de domingo/feriado nos dias 25 e 1º, com frota reduzida. Ônibus municipais operam com tarifa zero nessas datas, enquanto metrô e trens da CPTM circulam com intervalos maiores. Nas vésperas, a operação segue padrão de sábado. Na noite de Réveillon, algumas linhas do metrô terão funcionamento estendido para atender o público.
No atendimento ao público, órgãos estaduais e municipais, incluindo Poupatempo, prefeituras e subprefeituras, permanecem fechados nos feriados e pontos facultativos. Serviços essenciais, como abastecimento de água e esgoto, continuam em funcionamento.
As agências bancárias não abrem nos dias 25/12, 31/12 e 1º/1. Na véspera de Natal (24/12), o atendimento ocorre em horário reduzido, das 9h às 11h. O último dia útil com expediente normal é 30 de dezembro. O Pix segue disponível 24 horas, inclusive nos feriados. Contas com vencimento nesses dias podem ser pagas no próximo dia útil sem multa, enquanto tributos devem ser antecipados para evitar encargos.
As casas lotéricas também terão mudanças: fecham nos feriados e operam com horário reduzido nas vésperas. Em 31/12, funcionam até as 16h, com apostas da Mega da Virada disponíveis on-line até as 20h.
No setor de alimentação, mercados municipais, sacolões e feiras livres fecham nos feriados e funcionam normalmente nas vésperas. Restaurantes populares do programa Bom Prato abrem apenas para almoço especial antecipado nos dias 24 e 31 e não funcionam em 25/12 e 1º/1.
Na assistência social, serviços de acolhimento emergencial seguem ativos 24 horas, enquanto unidades administrativas e centros de referência fecham no Natal e no Ano-Novo.
Para lazer, parques municipais permanecem abertos, com horários especiais. O Parque Ibirapuera, por exemplo, funciona em regime diferenciado durante as festas. Já equipamentos culturais, creches, CEUs e centros esportivos ficam fechados no período.
*Com informações do SBT News e da Agência Brasil