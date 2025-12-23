Na saúde , hospitais, prontos-socorros e AMAs 24 horas mantêm atendimento normal durante todo o período. Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as AMAs Especialidades fecham nos feriados e retomam as atividades no primeiro dia útil seguinte.

Os feriados de Natal (25) e Ano-Novo (1º), além dos pontos facultativos das vésperas (24 e 31/12), alteram o funcionamento de serviços públicos, transporte e bancos no estado de São Paulo, especialmente na capital. Enquanto áreas essenciais são mantidas operando, repartições e atendimento presencial terão mudanças nos horários.

O transporte público funciona com esquema de domingo/feriado nos dias 25 e 1º, com frota reduzida. Ônibus municipais operam com tarifa zero nessas datas, enquanto metrô e trens da CPTM circulam com intervalos maiores. Nas vésperas, a operação segue padrão de sábado. Na noite de Réveillon, algumas linhas do metrô terão funcionamento estendido para atender o público.

No atendimento ao público, órgãos estaduais e municipais, incluindo Poupatempo, prefeituras e subprefeituras, permanecem fechados nos feriados e pontos facultativos. Serviços essenciais, como abastecimento de água e esgoto, continuam em funcionamento.

As agências bancárias não abrem nos dias 25/12, 31/12 e 1º/1. Na véspera de Natal (24/12), o atendimento ocorre em horário reduzido, das 9h às 11h. O último dia útil com expediente normal é 30 de dezembro. O Pix segue disponível 24 horas, inclusive nos feriados. Contas com vencimento nesses dias podem ser pagas no próximo dia útil sem multa, enquanto tributos devem ser antecipados para evitar encargos.