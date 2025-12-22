22 de dezembro de 2025
'BOM COMPORTAMENTO'

PGR é favor de progressão de regime ao hacker Walter Delgatti

Por Andre Richter | da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/LR Moreira/Secom/TSE/Montagem/X
Hacker cumpre prisão por ter invadido o sistema eletrônico do CNJ.
Hacker cumpre prisão por ter invadido o sistema eletrônico do CNJ.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou nesta segunda-feira (22) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer favorável à progressão de regime ao hacker Walter Delgatti.

Relembre o caso: Zambelli e hacker viram réus no STF por invasão ao site do CNJ

O hacker cumpre prisão em regime fechado pela condenação a oito anos e três meses de prisão por ter invadido o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, a mando da ex-deputada Carla Zambelli, emitido um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes.

De acordo com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, Delgatti já cumpriu de um ano, onze meses e cinco dias de prisão, equivalente a 20% da pena, e tem direito à progressão para o semiaberto.

“Além disso, o atestado de conduta carcerária emitido pela unidade prisional atesta que o reeducando Walter Delgatti Neto apresenta bom comportamento carcerário. Dessa forma, estão atendidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a progressão de regime prisional”, opinou Gonet.

A manifestação da PGR foi solicitada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo de execução penal de Walter Delgatti e do pedido de progressão feito pela defesa. Não há prazo para decisão.

