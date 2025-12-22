Um casal foi vítima de um assalto enquanto praticava caiaque no mar de São Vicente, no litoral paulista, no domingo (21). A dupla de criminosos se aproximou de moto aquática e abordou as vítimas a cerca de 100 metros da faixa de areia da Praia dos Milionários, na ação registrada em vídeo e que circula nas redes sociais.

Segundo o relato da mulher, de 47 anos, e do marido, de 53, os suspeitos anunciaram o roubo após fingirem pedido de desculpas. Eles exigiram as alianças do casal, avaliadas em cerca de R$ 17 mil, e agrediram o homem com golpes de remo na cabeça e na perna antes de fugir. As vítimas receberam ajuda de testemunhas após o crime.

A Polícia Militar informou que, em casos sem flagrante, a orientação é o registro da ocorrência para auxiliar as investigações. A Prefeitura de São Vicente afirmou que a PM atendeu o caso e que a Guarda Civil Municipal reforçou a fiscalização. Até o momento, ninguém foi preso.