Foram identificadas três das cinco vítimas do grave acidente registrado na manhã de domingo (21) na BR-020, em Alvorada do Norte (GO). Morreram a empreendedora Sarah Eduarda Ferreira, de 29 anos, a filha dela, Anna Elena Ferreira de M. Almeida, de 4 anos, e a estudante Izadora Rhasnna Souza Rodrigues. Uma mulher e uma criança ainda não tiveram a identidade confirmada.

Anna Elena era aluna do Centro de Educação Infantil Filadelfo Falcão de Carvalho, enquanto Izadora Rhasnna estudava na Escola Municipal Professora Odília Justa da Silva. Sarah Eduarda atuava como empreendedora e mantinha uma loja de roupas nas redes sociais que levava o nome da filha.

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Alvorada do Norte lamentou as mortes e se solidarizou com familiares, amigos e profissionais da educação. O Corpo de Bombeiros informou que as vítimas estavam presas às ferragens e já sem sinais vitais quando foram encontradas.