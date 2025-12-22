O ambiente de trabalho é, na maioria das vezes, o espaço em que o trabalhador passa grande parte do seu dia e desenvolve não apenas suas atividades profissionais, mas também suas relações interpessoais. Por essa razão, é fundamental que esse ambiente seja saudável, respeitoso e digno, permitindo um convívio equilibrado entre colegas e superiores, sem práticas que causem constrangimento, medo ou sofrimento.

Nesse contexto, é dever do empregador adotar medidas que assegurem um ambiente de trabalho seguro e equilibrado, tanto do ponto de vista físico, quanto emocional. Cabe às empresas prevenirem situações de desrespeito, abusos ou violência psicológicas, criando condições para que o empregado possa exercer suas funções sem ser exposto a humilhações, pressões excessivas ou riscos desnecessários.

O empregador deve, portanto, zelar ativamente para que o ambiente laboral seja digno, harmonioso e livre de práticas que possam comprometer a saúde mental e emocional dos trabalhadores.