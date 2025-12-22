O pastor Silas Malafaia fez duras críticas à possível candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência e afirmou que a sucessão do ex-presidente Jair Bolsonaro não deve ser tratada como “herança de família”. Para ele, o senador erra ao antecipar movimentos sem articulação política ampla.

Em declarações recentes, Malafaia disse que Flávio não tem força eleitoral suficiente e acusou o filho do ex-presidente de agir sem diálogo com partidos e aliados do Centrão. O pastor defendeu que o nome mais viável para unir a direita e enfrentar o presidente Lula é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sugerindo ainda Michelle Bolsonaro como possível vice.

Malafaia também ressaltou que a fragmentação do campo conservador pode favorecer a reeleição de Lula e pregou pragmatismo político na definição do candidato do grupo. *Com informações do Metrópoles