O presidente da CBF, Samir Xaud, repercutiu ao "getv" as declarações de Neymar, que mandou uma espécie de recado a Carlo Ancelotti durante o "Tardezinha", show do cantor Thiaguinho ocorrido neste sábado (20) - o atacante do Santos pediu "ajuda" do treinador da seleção brasileira ao falar sobre sua participação na Copa do Mundo de 2026.

O Neymar é um grande jogador e um grande ídolo. A gente sempre espera que ele esteja bem pra ajudar a seleção brasileira como já ajudou em muitos anos - e como já ajudou o futebol brasileiro. Isso é uma coisa da comissão técnica. Eu não interfiro, é 100% de autonomia para o Ancelotti. O que a gente espera é ter os melhores jogadores e mais preparados pra trazer o tão sonhado hexa Samir Xaud, à "getv"

O que mais disse Samir?

Fim da temporada com Copa do Brasil. "Fico satisfeito. A gente já pegou o calendário andando, mas graças a Deus, em seis meses, conseguimos fazer muitas mudanças positivas pro futebol brasileiro. Estamos muito motivados e empolgados no nosso novo formato para o ano que vem, o nosso novo produto."