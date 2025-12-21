21 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
LOS ANGELES

James Ransone, de The Wire e It: Capítulo 2, morre aos 46 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Ransone ganhou projeção internacional ao interpretar Chester “Ziggy” Sobotka na segunda temporada de The Wire.
Ransone ganhou projeção internacional ao interpretar Chester “Ziggy” Sobotka na segunda temporada de The Wire.

O ator James Ransone, conhecido por trabalhos em The Wire e It: Capítulo Dois, foi encontrado morto nesta sexta-feira (19) em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele tinha 46 anos.

Segundo informações preliminares divulgadas pela revista Variety, as autoridades locais apuram o caso e tratam a morte inicialmente como suicídio. A investigação está em andamento, e detalhes oficiais ainda podem ser atualizados.

Ransone ganhou projeção internacional ao interpretar Chester “Ziggy” Sobotka na segunda temporada de The Wire. Também integrou o elenco da minissérie Generation Kill e, em 2019, viveu a versão adulta de Eddie Kaspbrak em It: Capítulo Dois. No cinema, participou ainda de produções como V/H/S/85, Small Engine Repair e What We Found.

Comentários

Comentários