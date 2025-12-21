O ator James Ransone, conhecido por trabalhos em The Wire e It: Capítulo Dois, foi encontrado morto nesta sexta-feira (19) em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele tinha 46 anos.

Segundo informações preliminares divulgadas pela revista Variety, as autoridades locais apuram o caso e tratam a morte inicialmente como suicídio. A investigação está em andamento, e detalhes oficiais ainda podem ser atualizados.

Ransone ganhou projeção internacional ao interpretar Chester “Ziggy” Sobotka na segunda temporada de The Wire. Também integrou o elenco da minissérie Generation Kill e, em 2019, viveu a versão adulta de Eddie Kaspbrak em It: Capítulo Dois. No cinema, participou ainda de produções como V/H/S/85, Small Engine Repair e What We Found.