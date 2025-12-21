Uma perseguição policial que percorreu cerca de 15 quilômetros pelas ruas do Rio de Janeiro terminou com um homem morto e outros cinco presos na madrugada deste domingo (21). A ação começou na avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na zona norte, e teve o desfecho na rua da Passagem, em Botafogo, na zona sul da cidade.

Segundo a Polícia Militar, agentes do (BPVE) Batalhão de Policiamento em Vias Expressas faziam patrulhamento quando observaram seis homens em atitude suspeita dentro de um veículo. Ao receberem ordem de parada, o motorista desobedeceu e fugiu, dando início à perseguição.

Ainda de acordo com a PM, já em Botafogo, quando os agentes tentaram abordar novamente o veículo, os ocupantes do carro atiraram contra a equipe. Houve troca de tiros.