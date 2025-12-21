Um homem de 43 anos foi morto a tiros na tarde deste sábado (20) em Guarujá, no litoral de São Paulo. O autor do crime seria seu próprio irmão, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

O suspeito, de 41 anos, teria disparado quatro vezes contra o irmão, que teria acabado de descer da cabine de um caminhão. Ele fugiu do local em uma motocicleta Honda Bros.

"Uma testemunha viu o crime, e informou que a motivação foi uma briga por consumo de água na casa compartilhada pelos irmãos", disse a SSP.