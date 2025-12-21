Um homem foi atingido na orelha ao tentar evitar um assalto contra o vizinho, na tarde de sábado (20), em Osasco, na Grande São Paulo. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

As imagens mostram um motociclista que se aproxima de um carro, simula pedir informação e saca o revólver, apontando a arma próximo a uma criança que estava na calçada. O motorista tenta fugir, dá marcha à ré e colide com um veículo estacionado. Um segundo suspeito chega em outra moto e ajuda a cercar o carro.

Durante a confusão, o motorista abandona o veículo, que continua em movimento e atinge outro automóvel. No momento em que um dos criminosos se preparava para abordar o segundo carro, um vizinho arremessou um pedaço de madeira para tentar impedir o crime. O assaltante reagiu com um disparo, ferindo o homem na orelha.