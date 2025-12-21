A Guarda Costeira dos Estados Unidos está em perseguição a um navio petroleiro em águas internacionais próximas à Venezuela, segundo autoridades americanas. Se a ação for concluída, será a terceira interceptação de um petroleiro em menos de uma semana, em meio ao aumento da pressão de Washington contra o governo venezuelano.
De acordo com um representante do governo dos EUA, a embarcação integra a chamada “frota escura”, usada para driblar sanções internacionais, navega sob falsa bandeira e já está sob ordem judicial de apreensão. Até o momento, o navio não foi abordado, e as autoridades não divulgaram o nome nem a localização exata da operação.
A ofensiva ocorre após o presidente Donald Trump anunciar um bloqueio a petroleiros sancionados que entrem ou saiam da Venezuela, medida acompanhada por reforço militar na região. Analistas avaliam que novas apreensões podem elevar levemente os preços do petróleo, ao aumentar os riscos geopolíticos e afetar o transporte de óleo de países sob sanções.
*Com informações da Reuters