A Guarda Costeira dos Estados Unidos está em perseguição a um navio petroleiro em águas internacionais próximas à Venezuela, segundo autoridades americanas. Se a ação for concluída, será a terceira interceptação de um petroleiro em menos de uma semana, em meio ao aumento da pressão de Washington contra o governo venezuelano.

De acordo com um representante do governo dos EUA, a embarcação integra a chamada “frota escura”, usada para driblar sanções internacionais, navega sob falsa bandeira e já está sob ordem judicial de apreensão. Até o momento, o navio não foi abordado, e as autoridades não divulgaram o nome nem a localização exata da operação.