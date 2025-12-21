Sophia Barclay, 25, se diz convencida de uma coisa. "A direita não só vai votar em mim, como me fará a travesti mais votada do Brasil."

Na semana passada, a influenciadora anunciou nas redes sociais sua pré-candidatura a deputada pelo Novo-SP. Na foto, ela aparece com punho erguido e broche com a bandeira do Brasil no blazer.

A casa digital caiu. A publicação acumulou mais de 120 mil curtidas, mas também detonou uma enxurrada de críticas.