21 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ESTRAGO

Ressaca rompe cabos e expõe fiação em praia no Litoral Norte

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Vale News/Facebook
A fiação foi arrastada pela correnteza e apareceu na faixa de areia e na parte rasa do mar.
A fiação foi arrastada pela correnteza e apareceu na faixa de areia e na parte rasa do mar.

A mais ressente ressaca marítima forte abriu uma fenda no mar e rompeu cabos de fibra óptica na Praia de Maresias, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. A fiação foi arrastada pela correnteza e apareceu na faixa de areia e na parte rasa do mar, chamando a atenção de banhistas.

Segundo a prefeitura, o fenômeno ocorreu nos últimos dias por causa da intensidade das ondas. A manutenção é de responsabilidade da empresa de telefonia dona da infraestrutura, que trabalha para identificar o ponto exato do rompimento e definir os reparos necessários. O município acompanha a situação, sem interferir na operação.

*Com informações do G1

Comentários

Comentários