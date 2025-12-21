Um piloto mexicano se recusou a iniciar a decolagem de um voo da Cidade do México para Cancún nesta sexta-feira (19), em protesto contra atrasos salariais. Segundo relatos e vídeos divulgados nas redes sociais, o profissional manteve os passageiros a bordo enquanto explicava a situação e pedia desculpas, alegando preocupação com a segurança.

De acordo com o próprio piloto, a empresa devia cerca de cinco meses de salário, além de bônus de Natal, uniformes e materiais de navegação. A atitude gerou solidariedade entre os passageiros, que criticaram a companhia aérea responsável pelo voo GMT 780.

A empresa Magnicharters não comentou o caso. O Aeroporto Internacional Benito Juárez informou que a autoridade aeronáutica mexicana abriu investigação para apurar o ocorrido.