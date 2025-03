Carga de leite condensado esmaga cliente; VÍDEO

Uma mulher foi atingida por uma carga de leite condensado dentro do supermercado Via Atacadista, em Canoas (RS), na região metropolitana de Porto Alegre. Imagens mostram o momento em que as caixas caem por cima da cliente no interior do estabelecimento. O acidente aconteceu no último domingo (9).

Por meio de nota, a Via Atacadista informou que a mulher atingida foi transferida para o Hospital São Lucas, da PUCRS, em Porto Alegre. Inicialmente, ela foi atendida pelo Hospital de Pronto Socorro de Canoas.