O presidente Lula (PT) afirmou nesta sexta-feira (19) que vai dar uma "surra em quem se meter a achar que a extrema direita vai voltar a governar esse país".

"Que venham! Que venham! Porque nós vamos desafiar, não é com palavras, não é com xingatório. Eu quero comparar o que eles fizeram nesse país com o que nós fizemos. Eu quero comparar quem tem mais na saúde, quem tem mais na educação, quem tem mais no transporte, quem tem mais na política de inclusão social. Eu quero saber."