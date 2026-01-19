O ex-BBB Pedro Henrique Espíndola está sendo investigado por importunação sexual, após tentar beijar Jordana no reality. O que configura esse crime? Qual a pena?

Pedro Henrique tentou forçar um beijo na participante Jordana. Eles estavam na despensa da casa, quando Pedro se aproximou. Em relato, Jordana diz que ele a pegou pelo pescoço e tentou beijá-la. Ela o afastou e ele respondeu que estava "fazendo o que estava com vontade". Após a situação, Pedro desistiu do reality.

A Polícia Civil do Rio abriu inquérito por importunação sexual. Em nota, a Polícia Civil do Estado informou que a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Jacarepaguá apura o caso de importunação sexual e que imagens serão analisadas.