O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou nessa quarta-feira (17) a lei que rebatiza um trecho da Rodovia Anhanguera em homenagem a Silvio Santos. O segmento entre os quilômetros 10 e 56, que liga a capital paulista a Jundiaí, passa a se chamar Rodovia Comunicador Silvio Santos.

A proposta foi apresentada poucos dias após a morte do apresentador e destaca a relação histórica do comunicador com o estado. O trecho escolhido fica próximo ao Centro de Televisão Anhanguera, complexo de estúdios do SBT localizado em Osasco, onde Silvio Santos construiu parte expressiva de sua trajetória na televisão brasileira.