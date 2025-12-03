Três funcionários de uma empresa de internet foram mortos a tiros nesta terça-feira (16) no bairro do Alto Cabrito, periferia de Salvador.

A Polícia Militar da Bahia informou que a área onde os corpos foram encontrados foi isolada para realização de perícia pelo Departamento de Polícia Técnica.

De acordo com a Polícia Civil, os corpos estavam com pés e mãos amarrados e foram encontrados em via pública na noite desta terça-feira (16), na Alto do Cabrito. As vítimas são Antônio da Silva Souza, 44, Jackson Santos Macedo, 4, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28.