3 funcionários de provedora de internet são encontrados mortos
Três funcionários de uma empresa de internet foram mortos a tiros nesta terça-feira (16) no bairro do Alto Cabrito, periferia de Salvador.
A Polícia Militar da Bahia informou que a área onde os corpos foram encontrados foi isolada para realização de perícia pelo Departamento de Polícia Técnica.
De acordo com a Polícia Civil, os corpos estavam com pés e mãos amarrados e foram encontrados em via pública na noite desta terça-feira (16), na Alto do Cabrito. As vítimas são Antônio da Silva Souza, 44, Jackson Santos Macedo, 4, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28.
O policiamento na região foi intensificado pela PM, que atua para localizar e prender os envolvidos no triplo homicídio. O Alto de Cabrito é uma área de atuação da facção criminosa Comando Vermelho.
A polícia apura se o crime tem relação com uma possível prática de extorsão do grupo criminoso.
Nesta quarta-feira (17), a Secretaria da Segurança Pública da Bahia se reuniu com empresas prestadoras do serviço de internet e emitiu uma nota na qual afirma ter como prioridade localizar os autores do triplo homicídio.
"É prioridade número um a localização destes covardes, que de forma desumana retiraram a vida de três trabalhadores. Todos os recursos serão utilizados na identificação e localização destes indivíduos", afirmou o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.
A empresa Planet Internet emitiu uma nota lamentando a morte dos funcionários mortes. "Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e colegas, desejando força, conforto e serenidade para atravessar essa perda irreparável."