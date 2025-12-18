A Justiça de Brasília condenou nessa quarta-feira (17) o advogado Frederick Wassef a 1 ano e 9 meses de prisão, em regime aberto, pelo crime de injúria racial. O ex-defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro foi responsabilizado por ofensas dirigidas a uma atendente de pizzaria, num episódio de em novembro de 2020.

De acordo com a sentença da 3ª Vara Criminal, Wassef utilizou expressões de cunho racista ao se dirigir à funcionária, incluindo o termo “macaca”. Para o juiz Omar Dantas Lima, o conjunto de provas e os depoimentos confirmaram que a vítima foi desqualificada em razão da cor da pele.

Réu primário, o advogado teve a pena substituída por medidas restritivas de direitos, poderá recorrer em liberdade e também foi condenado a pagar R$ 6 mil por danos morais. Ele negou as acusações e, por meio da defesa, afirmou que buscará a absolvição no Tribunal de Justiça.