O procurador Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público no Tribunal de Contas da União (TCU), pediu que o tribunal obrigue a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a suspender qualquer processo de renovação de concessão da Enel em São Paulo.

A concessão da Enel em São Paulo vence em 2028, mas a empresa já pediu a renovação por mais 30 anos. Isso depende de uma decisão do governo federal.

Furtado quer que "sejam analisadas as condições técnicas, econômicas e operacionais da concessionária".