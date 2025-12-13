O Arsenal venceu o Wolverhampton por 2 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, em jogo realizado neste sábado, no Emirates Stadium.

Os gols londrinos foram contra, do goleiro Johnstone, e do zagueiro Mosquera, em jogada de Gabriel Jesus, nos acréscimos. Os Wolves haviam empatado com Arokodare.

O Arsenal segue na liderança, com 36 pontos, cinco a mais do que o City, que joga no domingo. O Wolverhampton, com apenas 2 pontos, é o lanterna.