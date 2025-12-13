Tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas informou, por meio das redes sociais, a morte de sua mãe, Zuleica Freitas.

Zuleica tinha 80 anos e foi uma das maiores incentivadoras da carreira do tetracampeão mundial. A causa da morte não foi revelada.

Popó usou seu Instagram para homenagear a mãe. No vídeo, Zuleica aparece sentada e ensaiando uma dança. Ela ainda manda um beijo ao ver que estava sendo filmada.