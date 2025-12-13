O Bahia, enfim, anunciou a renovação de contrato do meio-campista Everton Ribeiro. O jogador tinha vínculo com o clube baiano até o fim de 2025 e prolongou o acordo até dezembro de 2026.

Everton Ribeiro e Bahia já tinham encaminhado a renovação de contrato durante a semana, mas o anúncio foi feito apenas neste sábado (13), após a assinatura do novo vínculo.

O meia tinha uma cláusula de renovação automática no seu contrato, mas não atingiu a meta estabelecida (jogar 60 minutos de pelo menos 60% dos jogos do clube na temporada). Assim, as partes precisaram negociar o novo acordo.