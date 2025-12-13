No dia em que se completam exatamente 44 anos do único título mundial do clube, conquistado em 13 de dezembro de 1981, o Flamengo avançou neste sábado (13) à final da Copa Intercontinental e terá nova oportunidade de buscar o bicampeonato.

Em tarde inspirada de Arrascaeta como garçom e de Léo Pereira e Danilo em dia de artilheiros, o time brasileiro venceu o Pyramids, do Egito, por 2 a 0.

Os dois zagueiros marcaram de cabeça após cobranças de falta do meia uruguaio. Léo Pereira abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, e Danilo ampliou logo aos 6 minutos da etapa final.