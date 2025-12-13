As irmãs Ilizia e Helena Moreira, 88 e 90, estão há quatro dias sem energia elétrica após fortes ventos que atingiram São Paulo desde a quarta-feira (10). Elas passaram a noite de quarta para quinta-feira na portaria do prédio onde moram, no Bixiga, região central da capital, sem conseguir subir as escadas até o 8º andar, onde fica o apartamento delas.

Moradoras de um prédio na rua Humaitá, Ilizia e Helena têm dificuldade de locomoção e estão com a rotina prejudicada pela falta de energia elétrica. "Eu tinha uma ressonância magnética para fazer, fui ao hospital fazer o exame, mas na volta fomos informadas que o prédio não tinha energia", contou Ilizia.

Ilizia relata que tem dificuldade para mexer a perna esquerda. "Não tinha como subir oito andares." A irmã sofre de dores na coluna e também não poderia subir as escadas. "Todo mundo queria ajudar a gente, mas ficamos com medo. Dormimos na portaria."