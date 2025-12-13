O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou um pedido do Ministério Público estadual e determinou que a Enel restabeleça a energia elétrica a todos os clientes de sua área de concessão em São Paulo em até 12 horas, sob pena de multa horária de R$ 200 mil.

No despacho, a juíza Gisele Valle Monteiro da Rocha, da 31ª Vara Cível do estado, determina que a concessionária religue a energia de forma imediata "a contar da ciência desta decisão, ou subsidiariamente, onde ainda não houver condições técnicas de imediato para a normalização do serviço, o prazo máximo de 4 horas", nas seguintes situações e locais:

Unidades hospitalares e serviços de saúde, incluindo as 114 unidades sem energia desde quinta-feira (11)

Eletrodependentes cadastrados junto à concessionária, cuja vida depende do fornecimento contínuo

Instituições públicas essenciais, como delegacias, presídios e equipamentos de segurança

Creches, escolas e espaços coletivos, especialmente em razão da realização de vestibulares e provas

Sistemas de abastecimento de água e saneamento, como instalações da Sabesp e condomínios com bombas elétricas;

Locais que concentram pessoas vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência

Para os demais clientes, a juíza deu o prazo de até 12 horas a partir da notificação à companhia, também sob pena da multa horária citada.