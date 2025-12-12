Fundado há menos de duas décadas e reformulado nos últimos sete anos, o Pyramids, do Egito, desafia no Qatar um Flamengo de 130 anos de história em um duelo que expõe dois mundos distintos do futebol.

O clube egípcio, símbolo de um novo modelo de investimento e de ascensão acelerada, tenta converter velocidade em tradição, enquanto o time rubro-negro carrega o peso de quem decide grandes jogos há mais de um século. O embate deste sábado (13), às 14h (de Brasília), em Doha, vale vaga na final da Copa Intercontinental -o antigo Mundial de Clubes- contra o Paris Saint-Germain.

O Flamengo disputa a competição como atual campeão da Libertadores. No fim do mês passado, ao vencer o Palmeiras na decisão, tornou-se o primeiro clube brasileiro tetracampeão do torneio. O Pyramids, por sua vez, representa o futebol africano após conquistar, pela primeira vez, a Liga dos Campeões da CAF (Confederação Africana de Futebol) na temporada 2024/25.