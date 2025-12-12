No dia seguinte ao início da terceira fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, a Fifa anunciou nesta sexta-feira (12) que torcedores de mais de 200 países enviaram mais de 5 milhões de solicitações de bilhetes.

De acordo com a entidade, o Brasil tem dois jogos entre os cinco mais procurados pelos torcedores que desejam assistir presencialmente à competição sediada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho de 2026.

O confronto entre Colômbia e Portugal, no dia 27 de junho, em Miami, registrou até o momento a maior procura. Na sequência, aparecem em ordem, Brasil x Marrocos (Nova York/Nova Jersey, em 13 de junho), México x Coreia do Sul (Guadalajara, 18 de junho), Equador x Alemanha (Nova York/ Nova Jersey, 25 de junho) e Escócia x Brasil (Miami, 24 de junho).