A Gaviões da Fiel anunciou, na noite desta sexta-feira (12), que segue impedida de frequentar estádios utilizando faixas, bandeiras, instrumentos e adereços até o fim de 2026. O duelo Corinthians x Cruzeiro na Neo Química Arena, portanto, não terá a presença da organizada -marcado para domingo, o jogo decide o finalista da Copa do Brasil.

A torcida foi punida pela FPF (Federação Paulista de Futebol), que atendeu a um pedido da Promotoria de Justiça do Juizado Especial Criminal Central. O caso envolve uma briga entre torcedores uniformizados de Corinthians e São Paulo ocorrida no dia 20 de novembro.

nesta sexta-feira (12), a Gaviões se reuniu com representantes do MP (Ministério Público) na tentativa de reverter a proibição, mas a decisão não foi alterada. A organizada, então, convocou seu quadro de integrantes a comparecer de preto ou com uma camisa em protesto diante da medida.