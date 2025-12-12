NOVO TÉCNICO
Grêmio anuncia Luís Castro, que volta ao Brasil após três anos
da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
O Grêmio anunciou a contratação de Luís Castro como novo técnico da equipe. O português vai suceder Mano Menezes, que se despediu após o Brasileiro.
Castro assinou por duas temporadas e volta ao Brasil após um hiato de quase três anos. Ele deixou o Botafogo rumo ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, em junho de 2023.
O português de 64 anos estava sem clube desde novembro, que rescindiu com o Al-Wasl. A passagem pelo treinador nos Emirados Árabes durou 14 jogos.
A carreira de Castro como técnico de futebol é vasta. Além das passagens por Botafogo, Al-Nassr e Al-Wasl, ele já trabalhou em times como como Porto, Rio Ave, Vitória de Guimarães, Shakhtar Donetsk e Al-Duhail.