O Grêmio anunciou a contratação de Luís Castro como novo técnico da equipe. O português vai suceder Mano Menezes, que se despediu após o Brasileiro.

Castro assinou por duas temporadas e volta ao Brasil após um hiato de quase três anos. Ele deixou o Botafogo rumo ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, em junho de 2023.

O português de 64 anos estava sem clube desde novembro, que rescindiu com o Al-Wasl. A passagem pelo treinador nos Emirados Árabes durou 14 jogos.