13 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
NOVO TÉCNICO

Grêmio anuncia Luís Castro, que volta ao Brasil após três anos

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Luís Castro é o novo técnico do Grêmio
Luís Castro é o novo técnico do Grêmio

O Grêmio anunciou a contratação de Luís Castro como novo técnico da equipe. O português vai suceder Mano Menezes, que se despediu após o Brasileiro.

Castro assinou por duas temporadas e volta ao Brasil após um hiato de quase três anos. Ele deixou o Botafogo rumo ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, em junho de 2023.

O português de 64 anos estava sem clube desde novembro, que rescindiu com o Al-Wasl. A passagem pelo treinador nos Emirados Árabes durou 14 jogos.

A carreira de Castro como técnico de futebol é vasta. Além das passagens por Botafogo, Al-Nassr e Al-Wasl, ele já trabalhou em times como como Porto, Rio Ave, Vitória de Guimarães, Shakhtar Donetsk e Al-Duhail.

Comentários

Comentários