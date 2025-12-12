Eleitos os melhores atletas olímpicos do Brasil pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil), Caio Bonfim, da marcha atlética, e Maria Clara Pacheco, do taekwondo, se sagraram campeões mundiais nas respectivas modalidades em 2025.

Para Bonfim, o ano representou a sequência de um momento positivo iniciado já em 2024, com a conquista da prata nos Jogos de Paris, consolidando um trabalho de longa data com Gianetti Bonfim, sua mãe e treinadora, eleita pelo COB a melhor técnica do esporte brasileiro no ano de 2025.

Já para Maria Clara, os últimos 12 meses representaram o início de uma nova fase em cima dos tatames, com uma série de mudanças após a eliminação precoce na França que abriu caminho para um ano praticamente irretocável, com a conquista de nove ouros, em dez disputas.