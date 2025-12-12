Setores de restaurantes e de hospedagem estimam que o apagão provocado pelo vendaval da última quarta-feira (10) em São Paulo deve provocar um prejuízo de R$ 100 milhões.

O cálculo foi feito pela Fhoresp (Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo). De acordo com a entidade, 5.000 estabelecimentos foram atingidos pela falta de energia elétrica entre a capital paulista e municípios das regiões do ABC Paulista, Osasco e Itapecerica da Serra e parte do interior.

Além dos prejuízos pelas portas fechadas, a conta também inclui a perda de equipamentos, alimentos e clientes.