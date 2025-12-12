Uma mulher destruiu imagens de santos e vandalizou objetos litúrgicos ontem dentro da Paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Praia do Canto, em Vitória. A depredação foi gravada por câmeras de segurança. A mulher foi localizada hoje, prestou depoimento à Polícia Civil e foi liberada em seguida.

Imagens divulgadas pela Polícia Civil do Espírito Santo mostram a mulher entrando na igreja e caminhando em direção ao altar. Lá, ela derruba três imagens sacras, além de objetos litúrgicos. Em seguida, ela sai pelo mesmo corredor que entrou. A presença de pessoas na igreja não intimida a mulher.

A suspeita foi identificada e localizada hoje, no bairro Santa Helena. Ela foi conduzida para o 3° Distrito Policial da capital capixaba, prestou depoimento e foi liberada em seguida.