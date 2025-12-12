Tainara Souza Santos, 31, que está internada desde o último dia 29 de novembro, após ser atropelada e arrastada por 1 quilômetro por Douglas Alves da Silva, abriu os olhos e se emocionou ao ver os familiares no hospital. O relato é da família da vítima, que a visitou na noite desta quinta-feira (11).

De acordo com um relato gravado por sua mãe, Lúcia Aparecida Souza da Silva, Tainara "abriu os olhos" e, ao ver a família e quis tirar o tubo -devido à complexidade dos ferimentos, ela está intubada desde o dia do acidente. "Eu falei 'mãe' e ela começou a ficar agitada", diz Lúcia.

A expectativa é que, nos próximos dias, o tubo seja retirado da jovem. Por enquanto, ela se recupera de diversos procedimentos médicos que realizou desde o dia do atropelamento. "Minha filha é guerreira e vai tirar isso de letra. Só de abrir o olho eu já agradeci muito a Deus", afirma Lúcia.