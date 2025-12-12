O Ministério Público de São Paulo ajuizou, nesta sexta-feira (12), uma ação civil pública pedindo que a Justiça obrigue a Enel a reestabelecer imediatamente a energia elétrica em todos os lares afetados.

A Promotoria também pede que a empresa seja obrigada a informar, de forma clara e precisa, a estimativa de restabelecimento dos serviços em todos os endereços.

Na ação, o promotor Denilson de Souza Freitas requer, no caso de descumprimento, multa de R$ 200 mil por hora à concessionária.