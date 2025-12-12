A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta-feira (12) para confirmar a determinação do ministro Alexandre de Moraes que decretou a perda automática do mandato da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP). A decisão derruba a votação da Câmara, que havia mantido a parlamentar no cargo mesmo após condenação em regime fechado.

O julgamento é feito via plenário virtual, em que os ministros registram os votos ao longo do dia. Até o momento, Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino já votaram para referendar a medida, restando apenas o voto da ministra Cármen Lúcia.