Mesmo ferido por um tiro na cabeça durante um assalto na zona leste de São Paulo, Alberto Vinicius Ferreira dos Santos, de 38 anos, conseguiu relatar aos policiais como tudo aconteceu. O disparo, considerado superficial pelos médicos, não o impediu de descrever a abordagem e dar pistas sobre um dos suspeitos.
Leia mais: Mãe de família baleada na cabeça morre 5 meses após assalto
Alberto contou que estava dentro do carro, na Rua dos Lírios, no bairro São Rafael, quando dois homens armados se aproximaram. Ele diz que não reagiu e não compreendeu por que os criminosos atiraram. A bala atravessou o para-brisa antes de atingir sua cabeça.
Socorrido e levado à UBS Parque das Flores, o homem passou por avaliação, foi internado para exames e continua em observação. Ele descreveu um dos assaltantes como magro, baixo, de bermuda clara e boné verde, mas não conseguiu lembrar detalhes do segundo envolvido.
A Polícia Militar isolou a área para perícia, e Alberto foi orientado a realizar exame de corpo de delito. A ocorrência foi registrada como roubo em São Mateus. Até o momento, não há presos.
*Com informações do SBT News