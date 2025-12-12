Mesmo ferido por um tiro na cabeça durante um assalto na zona leste de São Paulo, Alberto Vinicius Ferreira dos Santos, de 38 anos, conseguiu relatar aos policiais como tudo aconteceu. O disparo, considerado superficial pelos médicos, não o impediu de descrever a abordagem e dar pistas sobre um dos suspeitos.

Leia mais: Mãe de família baleada na cabeça morre 5 meses após assalto

Alberto contou que estava dentro do carro, na Rua dos Lírios, no bairro São Rafael, quando dois homens armados se aproximaram. Ele diz que não reagiu e não compreendeu por que os criminosos atiraram. A bala atravessou o para-brisa antes de atingir sua cabeça.