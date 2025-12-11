Gizelle de Lucena Machado, de 32 anos, morreu na terça-feira (9) após passar quase cinco meses internada devido a um tiro na cabeça durante o assalto num bar de Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Leia também: PM é baleado com filha no colo durante assalto no Rio; VÍDEO

Ela estava com o marido e o filho quando um criminoso rendeu um cliente, agrediu a vítima e atirou. No tumulto, o homem baleado foi ferido na perna e Gizelle foi atingida na cabeça.