VIOLÊNCIA

Mãe de família baleada na cabeça morre 5 meses após assalto

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Instagram
Ela estava com o marido e o filho quando um criminoso rendeu um cliente, agrediu a vítima e atirou.
Gizelle de Lucena Machado, de 32 anos, morreu na terça-feira (9) após passar quase cinco meses internada devido a um tiro na cabeça durante o assalto num bar de Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Ela estava com o marido e o filho quando um criminoso rendeu um cliente, agrediu a vítima e atirou. No tumulto, o homem baleado foi ferido na perna e Gizelle foi atingida na cabeça.

O suspeito fugiu e não foi preso. O inquérito já foi enviado ao Ministério Público, com pedido de prisão do autor. Gizelle deixa o marido, o filho de poucos meses e familiares. O enterro ocorrerá nesta quinta-feira (11).

*Com informações do SBT News

