Um caminhão betoneira explodiu na última sexta-feira (21) no bairro Paupina, em Fortaleza (CE), assutando moradores e sujando a rua. As imagens mostram um homem caminhando atrás do caminhão segundos antes da explosão. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dele, e o corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para a ocorrência.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo, parado na esquina das ruas Estudante Silva Carneiro e Frei Caneca, é tomado pela explosão. A força do impacto danificou a estrutura de uma empresa próxima.

O caminhão estava cheio de cimento; as causas do incidente e a identificação do proprietário ainda não foram esclarecidas. As autoridades devem analisar os vídeos para entender o que provocou a explosão e apurar possíveis responsabilidades.