Um episódio recente revelou uma falha séria na proteção de dados judiciais. Informações sigilosas de crianças e adolescentes que tramitavam sob segredo de justiça no Tribunal de Justiça de São Paulo foram disponibilizadas por sites jurídicos sem qualquer anonimização. A divulgação indevida expôs nomes completos, vínculos familiares, dados escolares e referências sensíveis, permitindo que conteúdos protegidos circulassem livremente. O caso reforça que o sistema de Justiça ainda enfrenta desafios relevantes na gestão e segurança de informações de alta sensibilidade.

Gravidade da exposição

A exposição de menores viola a Constituição, a Lei Geral de Proteção de Dados e o Estatuto da Criança e do Adolescente. A divulgação desses dados pode causar constrangimentos, danos emocionais, estigmatização e riscos concretos à integridade dos jovens. Além disso, cria rastros permanentes que podem afetar o futuro dos envolvidos e comprometer a proteção integral garantida em lei. Quando dados dessa natureza passam ao domínio público, o impacto ultrapassa o jurídico e atinge diretamente a vida familiar, escolar e social dos menores.

Responsabilidade dos agentes envolvidos

O Tribunal de Justiça, como controlador primário, tem o dever legal de impedir que documentos sigilosos sejam disponibilizados sem filtros adequados. Isso inclui sistemas de anonimização, controle de acesso, rotinas de revisão e auditorias constantes. Já os sites jurídicos que replicam decisões atuam como agentes de tratamento e, portanto, não podem reproduzir conteúdos sem verificar se contêm informações protegidas. A LGPD exige responsabilidade, segurança e respeito ao princípio da necessidade em todas as etapas do tratamento, inclusive quando a fonte é um órgão público.