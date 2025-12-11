Zé Felipe virou assunto nas redes sociais depois de se atrapalhar ao anunciar o Artista do Ano no Prêmio Multishow, na última terça (9). O cantor subiu ao palco ao lado de Kenya Sade, mas ficou visivelmente nervoso ao abrir o envelope e nem conseguiu ler o nome do vencedor.
Leia mais: Prefeito de cidade cearense cancela show de Zé Felipe e diz que cantor 'não foi correto'
A cena viralizou imediatamente, gerando memes e comentários de internautas que brincaram dizendo que ele “não sabia ler”. O sertanejo riu da própria gafe e admitiu o nervosismo durante a transmissão.
"Estudem crianças, imagina subir em um palco e não saber ler uma palavra."
"Eu acho a situação do Zé Felipe meio triste o cara tem um puta dinheiro e poderia muito bem investir nos estudos pra pelo menos terminar a escola mas ele prefere se manter como um analfabeto funcional."
"Incrível como o Zé Felipe é analfabeto e tem gente que ainda acha isso bonito. Ah, mas ele é rico. Rico e burro." foram alguns dos comentários na internet.
*Com informações da CNN
Estudem crianças, imagina subir em um palco e não saber ler uma palavra. pic.twitter.com/8QcmORsUkZ— Paula (@paulamatthaus) December 10, 2025