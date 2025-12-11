Zé Felipe virou assunto nas redes sociais depois de se atrapalhar ao anunciar o Artista do Ano no Prêmio Multishow, na última terça (9). O cantor subiu ao palco ao lado de Kenya Sade, mas ficou visivelmente nervoso ao abrir o envelope e nem conseguiu ler o nome do vencedor.

A cena viralizou imediatamente, gerando memes e comentários de internautas que brincaram dizendo que ele “não sabia ler”. O sertanejo riu da própria gafe e admitiu o nervosismo durante a transmissão.