13 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
'RICO E ANALFABETO'

Zé Felipe se enrola ao anunciar prêmio e web reage; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução / Globoplay
O sertanejo riu da própria gafe e admitiu o nervosismo durante a transmissão.
O sertanejo riu da própria gafe e admitiu o nervosismo durante a transmissão.

Zé Felipe virou assunto nas redes sociais depois de se atrapalhar ao anunciar o Artista do Ano no Prêmio Multishow, na última terça (9). O cantor subiu ao palco ao lado de Kenya Sade, mas ficou visivelmente nervoso ao abrir o envelope e nem conseguiu ler o nome do vencedor.

Leia mais: Prefeito de cidade cearense cancela show de Zé Felipe e diz que cantor 'não foi correto' 

A cena viralizou imediatamente, gerando memes e comentários de internautas que brincaram dizendo que ele “não sabia ler”. O sertanejo riu da própria gafe e admitiu o nervosismo durante a transmissão.

"Estudem crianças, imagina subir em um palco e não saber ler uma palavra."

"Eu acho a situação do Zé Felipe meio triste o cara tem um puta dinheiro e poderia muito bem investir nos estudos pra pelo menos terminar a escola mas ele prefere se manter como um analfabeto funcional."

"Incrível como o Zé Felipe é analfabeto e tem gente que ainda acha isso bonito. Ah, mas ele é rico. Rico e burro." foram alguns dos comentários na internet.

*Com informações da CNN

Comentários

Comentários