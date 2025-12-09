A expulsão do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) do plenário da Câmara pela polícia legislativa, nesta terça-feira (9), foi marcada por cerceamento e agressões à imprensa. O episódio foi criticado por entidades como Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas), Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) e ANJ (Associação Nacional de Jornais).

Glauber ocupou a cadeira do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e se recusou a sair após o processo que pede a cassação de seu mandato por chutar um militante de direita que o perseguia na Casa ser pautado para quarta-feira (10). A definição das matérias a serem votadas cabe ao colégio de líderes, comandado por Motta.

Após Glauber anunciar seu protesto, a sessão legislativa foi suspensa e deixou de ser transmitida pela internet. A polícia legislativa foi acionada para intervir, e o parlamentar foi retirado à força da cadeira.